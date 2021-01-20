Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygulandıran paylaşım

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Hayriye Ana’sı Sabina Toziya yılbaşında diziye verilen arada memleketi Makedonya’ya gitti. Evde bayılıp yere düşen 72 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Toziya’nın beyninde tümör tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan Toziya’nın ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce yaptı. 10 saat süren ameliyat sonucunda tümör temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu hastaneden taburcu olup evine gitti.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Toziya’nın sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya’nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak.

Sabina Toziya’nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 179. bölümünde ‘Hayriye Ana’ya veda edildi.

“AYAKLANMAN İÇİN DUA EDİYORUZ”

Yeni bölümün yayınlanmasıyla Sabina Toziya’nın rol arkadaşları da yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla oyuncuya destek oldu ve takipçilerinden dua istedi.

Bahadır Özdener: Sabina annemizin sağlığı için dualarınızı talep ediyoruz…

Oktay Kaynarca: Anneler ölmez… Canım Sabina… Meslek hayatım boyunca birlikte çalıştığım en değerli oyunculardan biri olduğunu hep söyledim. Çok şanslıyız ki uzun soluklu bir projede seninle çok güzel şeyler paylaşıp, çok güzel sahnelere hayat verdik. Gerçekten annemiz olduğun için, gerçekten bize iş disiplininin bir aktör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğin için, azmi çalışmayı sevdirdiğin için, sen olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir an önce iyileş Sabina.

Ozan Akbaba: Sabina Toziya. Hayriye ananın gerçek hali. Çok güçlü bir kadın. Fazla tanımadığınız için anlatayım, dünya çapında bir aktrist, fazlaca güzel kalpli, çok zarif bir hanımefendi. Tam 6 senedir birlikte yiyip içiyoruz, iş yapıyoruz, buluşuyoruz. Bilgisi, kültürü, aydın görüşü… Seni çok ama çok seviyor, en yakın zamanda tekrar görmek ve bir an evvel ayaklanman için dua ediyoruz.

Sanem Çelik: Kıymetlimsin leziz usta, değerli kadın, özel insan.