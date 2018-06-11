Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı yayınlandı! İşte EDHO 107. yeni bölüm fragmanı…

Sezon sonu yaklaştıkça heyecan büyüyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO 107 bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler sezon finali fragmanını araştırıyor. Hızır Çakırbeyli'nin "Tutunacak tek şey var; intikam!" sözleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Meryem ve Hızır'ın boşanma detaylarının olduğu sezon finali tanıtımı...

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Düşmanlarının kendisini kesin olarak bitirme isteğinin farkında olan Hızır ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde karşı atağa çıkacağının sinyalleri yeni bölüm fragman ile geldi. EDHO 107. yeni bölüm fragmanında Hızır ile Meryem’in boşanma davası gerçekleşiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yaşar’a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam… Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır’ı sonra Ünal’ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder.

Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır’a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem’e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır