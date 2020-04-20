Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali tarihi belli oldu! EDHO sezon finali ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali tarihi belli oldu! EDHO sezon finali ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali tarihi belli oldu. EDHO final mi yapacak merak edilirken gelecek sezon da ekranlarda olacağı kesinleşti. Ancak geçtiğimiz sezon Mayıs ayında erkanlara ara veren dizi, corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl sezon finali tarihini erkene çekti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümü ne zaman?

Yeni sezonda da yayın hayatına devam edecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını sevindirdi. 5 sezondur ATV ekranlarında seyircilerle buluşan EDHO için bu sezon final yapacak mı sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali ne zaman? İşte o tarih…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Çakırbeyli'nin dostları ve düşmanlara karşı amansız bir mücadelesinin anlatıldığı, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO 165. bölümünde ardından 28 Nisan günü sezon finali yapacak.