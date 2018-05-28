Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni bölüm fragmanı geldi! EDHO 105. yeni fragman izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı geldi. EDHO dizisinin son bölümünde; düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem’in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır. Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır’dan bir adım önde giden Sam’in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına CIA’in büyük desteğini alan Kudret’in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Haberimizden yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır’ın yer aldığı dizide çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor.

Dizinin son bölümünde CIA’in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır’ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan’dan intikamını almaya çok yakındır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır. EDHO yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Hızır Meryem’e “boşanıyoruz, hem de tek celse de’ diyor. İşte ayrıntılar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 105. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM