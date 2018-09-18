EDHO’da yeni sezon heyecanı… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

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EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda bazı kadro değişimleriyle dikkat çekecek…

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN? EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TARİH DETAYI…

Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlanacak.

EDHO FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Önce Hızır’ı sonra Ünal’ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır’a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem’e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.