Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
EDHO’da yeni sezon heyecanı… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
EDHO’da yeni sezon heyecanı… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde yaşanan olaylar hala hafızlarda tazeliğini korurken, sevilen dizinin yeni sezonun başlangıç tarihi diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte EDHO dizisinin merakla beklenen yeni sezon tarihi...
Magazin 18 Eylül 2018 - 10:21

EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda bazı kadro değişimleriyle dikkat çekecek…

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN? EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TARİH DETAYI…

Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlanacak.

İLGİLİ HABER'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaprak dökümü

EDHO FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Önce Hızır’ı sonra Ünal’ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır’a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem’e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

Son güncelleme: 11:21 - 18.09.2018
Etiketler