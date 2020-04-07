Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı: EDHO yeni bölüm bugün var mı??

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı: EDHO yeni bölüm bugün var mı??

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta yeni bölümü ile milyonları ekran başına kitliyor. Ancak EDHO yeni bölüm bu hafta yayınlnamayacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? EDHO yeni bölüm bugün var mı? İşte ATV yayın akışı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. ATV yayın akışında EDHO yerine Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel yayınlancağı görülüyor. Yayın akışı içerisinde diziyi göremeyen izleyiciler EDHO bu akşam neden yok, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

EDHO yeni bölümünün bu akşam Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölümün gelecek haftası yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

22:30 Yarının Dünyası