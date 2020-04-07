Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı: EDHO yeni bölüm bugün var mı??
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. ATV yayın akışında EDHO yerine Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel yayınlancağı görülüyor. Yayın akışı içerisinde diziyi göremeyen izleyiciler EDHO bu akşam neden yok, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
EDHO yeni bölümünün bu akşam Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölümün gelecek haftası yayınlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22:30 Yarının Dünyası