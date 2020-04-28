Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 165. sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanan sezon finali bölümünde Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izleme sayfası...

ATV ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. EDHO’nun bu akşamki 165. son bölümünde, Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas’ın Behzat’a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür’ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali izleme linki…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 165. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“Bizim dostumuz yok!”

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan’ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas’ın Behzat’a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür’ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet’in, kardeşim dediği Hızır’a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet’in Behzat’ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.