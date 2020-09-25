Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI
“Hemen Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşeceksin!”#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni sezonuyla yakında #atv‘de! @eskiyatv pic.twitter.com/NBDbqCwmMZ
— atv (@atvcomtr) September 25, 2020
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan’da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Diziyi takip edenler ise yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.