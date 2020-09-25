Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanırken, izleyicileri heyecanlandıran fragman yayınlandı. Yayın tarihinin henüz belli olmadığı EDHO dizisinin yeni sezon fragmanında dikkat çeken isim ise oyuncu kadrosuna katılan Pelin Akil oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan’da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Diziyi takip edenler ise yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.