Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi belli mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son olarak 165. bölüm ile ekranlara gelmiş ve sezon finali yapmıştı. Dizi takipçileri bu sezon finali sonrasında ise yeni bölüm tarihini merak etmeye başladı. Salgın nedeniyle çekimlerine de ara verilen EDHO'nun son bölümünde yaşananları ve diziden son haberleri sayfamızdan görebilirsiniz. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her hafta salı akşamı izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz haftalarda 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONU NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan'da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Diziyi takip edenler ise yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ (165. BÖLÜM) İZLE



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“Bizim dostumuz yok!”

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan’ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas’ın Behzat’a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür’ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet’in, kardeşim dediği Hızır’a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet’in Behzat’ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.