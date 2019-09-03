Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni bölüm fragmanı geldi mi?

EDHO'nun yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldımer gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yaz tatiline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları yeni sezonu merakla bekliyor. EDHO sezon finalinde Çakırbeyliler ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan Zeki, Selcan'ı onların üzerine sürüyor. İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıdır ancak Selcan'ın kardeşlerinin intikamını almak için yaptığı plan Hızır'ın vurulmasına sebep oluyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sene 25 Eylül Salı günü başladı. EDHO’nun bu sezon da gün değişikliği yapmadan Eylül ayının 2. haftasından sonra yayında olması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ İZLE

TAHSİN ÖMÜR'E YALVARIYOR

Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.

ZEKİ VE SELCAN KAÇIYOR

Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır.