Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Dizinin sezon finalinde Çakırbeyliler ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan Zeki, Selcan’ı onların üzerine sürmüştü. Diziseverler merak ediyor: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni sezon fragmanı geldi mi? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi uzun zamandır en çok ilgi gören dizilerinden biri. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldımer gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon ile ilgili son gelişmeler…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? EDHO YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sezona 25 Eylül Salı günü başlamıştı. Bu sezon için ise yalnızca “YAKINDA” açıklaması yapıldı. Dizinin yeni sezonundan fragman henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Tahsin, Behzat'ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet'e onları Zeki Sivri'ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin'e gelir. Tekin Zeki'nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.

ZEKİ VE SELCAN KAÇIYOR

Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır.

TAHSİN ÖMÜR'E YALVARIYOR

Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.