Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a 4 yeni oyuncu! Bir de ayrılık söylentisi var!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a 4 yeni oyuncu! Bir de ayrılık söylentisi var!

Atv ekranlarında 4 sezondur ekrana gelen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 haftalık aranın ardından yepyeni transferlerle ekrana gelecek. Diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Hızır ile düşmanlığı olduğu görülen Façalı'nın Ailesi'nin fertleri diziye 4 yeni sima kazandırdı. EDHO yeni bölüm fragmanında da görülen Turgut Tunçalp Façalı Dayı rolüne hayat verecek. Ayrıca bir de ayrılık söylentisi var. Dizinin fragmanında Hızır, cenazede görülüyor. Bu cenaze İlyas'a ait olabilir. İşte EDHO'nun yeni fragmanında da görünen o transferler...

Yapımcılığını Raci Şaşmaz ve senaryosunu Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Savaş Özdemir, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlere 4 yeni transferle giriyor.

Diziye yeni bölümlerde Façalı Ailesi katılıyor. Façalı Ailesi’nin fertlerini ise son olarak ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in babasını canlandıran Turgut Tunçalp, Börü dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Emir Benderlioğlu ve ‘Şahin Tepesi’ dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen oluşturacak. Zengin Kız Fakir Oğlan dizisiyle akıllarda yer eden Gözde Okur da Çakırbeyli Ailesi’ne katılan bir başka önemli isim. Turgut Tunçalp’in dizide “Façalı Dayı” lakabıyla anılan Haşmat karakterine hayat vereceği öğrenildi.

EDHO’YA VEDA MI ETTİ?

Dizide İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziye veda ettiği konuşuluyor. İlyas, cezaevi önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Yeni bölüm fragmanında Alpaslan, İlyas’ın intikamını alana kadar tüm Façalı ailesini temizleyeceğini söylüyor. Ayrıca bir de cenaze sahnesi var.