Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a üç yeni oyuncu! EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde EDHO oyuncu kadrosuna üç yeni isim kattı. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldımer gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dördüncü sezonunu başarı ile tamamlamıştı. Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üç yeni isim ile takviye yaptı.

EDHO ÜÇ YENİ OYUNCU

5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için henüz fragman yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmasıyla ile dizinin başlama tarihi belli olacak. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ: EDHO 139. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin, Behzat’ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet’e onları Zeki Sivri’ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin’e gelir. Tekin Zeki’nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.