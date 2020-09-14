Eşkıya filmi nerede çekildi? Eşkıya filminin konusu ve oyuncuları

1996 yılı yapımı olan ve Türk sinemasındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya filmi bu akşam izleyici ile buluşacak. Usta oyuncu Şener Şen'in Eşkıya'daki performansı günümüzde bile herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Yavuz Turgul’un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989’dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996’dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Eşkıya, 1980’li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkıya filmi, Cudi dağında geçmektedir. Filminde 35 yıllık mahkumiyetinin ardından hapisten çıkan Baran'ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük bir bölümü ise İstanbul'da çekilmiştir. İstanbul'da Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa, Eşkıya filmine ev sahipliği yapmıştır.





EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU

Otuz beş yıl önce bir grup eşkıya, Cudi dağlarında jandarma tarafından yakalanır. Baran dışında, bu eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü hayatını kaybeder. Yıllar sonra hapishaneden çıkan Baran köyüne döner. Doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Baran, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo’nun ihaneti neden olmuştur.

Arkadaşı, Baran'nın çocukluk aşkı Keje'yi de alarak İstanbul'a kaçmıştır. Eşkıya, İstanbul’a gidip onu bulmaya karar verir. İstanbul’a giderken trende, Beyoğlu'nun arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane ve uyuşturucu dünyasını yakından tanıyan Cumali adlı bir gençle tanışır. Cumali sayesinde, Tarlabaşı’nda bir otele yerleşen Baran, Berfo’nun izini sürmeye başlar. Ancak bu esnada Cumali'nin karıştığı karanlık dünyanın da ortasına düşmüştür.

EŞKIYA FİLMİNİN OYUNCULARI

Türkiye sinemasının unutulmaz filmlerinden Eşkıya’nın başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Şermin Hürmeriç ve Yeşim Salkım yer alıyor.