Eşkıya yeni sezon fragmanı: Hızır silahını masada çekti! EDHO yeni sezon tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı geldi. Çocuk yaşta yeraltı dünyasına giren Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu eden EDHO yeni bölüm fragmanı ile beraber dizinin yeni yayın tarihi de belli oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona Deniz Çakır'sız devam ediyor. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi var. Yaz tatili boyunca yeni sezonu bekleyen EDHO sevenlerin beklediği gün geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin yeni sezon fragmanı da geldi. EDHO yeni sezon fragmanında Hızır Çakırbeyli masada silahını çekiyor. Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar için meraklı bekleyiş sona erdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin fenomen dizisi EDHO yeraltı dünyasını konu etmektedir. Dizinin sevenleri uzun süredir yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyordu. EDHO'nun yeni sezonda 25 Eylül Salı akşamı yayınlanacağı açıklandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu sezon da devam edecek. EDHO yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli'yi zor günler beklemektedir. İşte yeni sezon yeni bölüm fragmanı;