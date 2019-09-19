Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır "Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!" diyor. Eşkıya hayranları yeni sezon tarihini merak ediyor. EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden heyecan uyrandıran bir fragman geldi. Bu sezon Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna katıldı. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu ile ilgili yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı. EDHO, geçtiğimiz sezonlarda her Salı akşamı ekrana geliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Tahsin, Behzat’ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet’e onları Zeki Sivri’ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin’e gelir. Tekin Zeki’nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.



Tekin’in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit’i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki’nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan’ın adamlarıyla çatışma yaşanır. Alparslan Selcan’ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır’ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin’in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki’nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki’nin yerini sorduğunda Tahsin’den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin’i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet’i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin’i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür’e yalvarır.