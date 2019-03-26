Eslem Akar kimdir? Eslem Akar nereli ve kaç yaşında?

Eslem Akar, 1998 doğumludur. Sen De Gitme dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Eslem Akar ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik… İşte Eslem Akar’ın hayatı ve yer aldığı projeler…

TRT ekranlarında yayınlanmakta olan Tek Yürek dizisinde Deniz karakterini canlandıran Eslem Akar hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Eslem Akar nerede doğdu, oynadığı diziler ve filmler…

ESLEM AKAR KİMDİR?

Eslem Akar, 23 Mart 1998 yılında ailesinin tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kameralar karşısına ilk kez 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile adım atan Eslem Akar, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Tayanç Ayaydın, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik ve Vildan Atasever gibi önemli isimlerin yer aldığı Tek Yürek dizisinde Deniz karakterine hayat veriyor. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Eslem Akar, 1.60 metre boyunda 54 kilo ve Koç burcudur.

Eslem Akar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tek Yürek (Deniz) (TV Dizisi)

2018 – 4N1K İlk Aşk (Ece) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Ecem) (TV Dizisi)

2011 – Sen de Gitme (Elif) (TV Dizisi)