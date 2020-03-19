Esra Akkaya annesiyle birlikte Londra’dan döndü

Oyuncu Esra Akkaya, sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlar ile Londra'dan dönüş yaptığını açıkladı ve annesinin evinde kendisini karantina aldığını söyledi.

Uzun bir süre önce Londra'ya yerleşen burada yaşamaya başlayan Esra Akkaya, corona virüsü nedeniyle Türkiye'ye döndü. Oğlu ve annesiyle gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: “Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes ‘Oğlunun okulu ne oldu?' diyor.

Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki ‘Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor.' Onlar da anlayışla karşıladı.”

Akkaya ayrıca annesinin evinde 14 gün boyunca kendilerini karantina altına aldıklarını da açıkladı.