Esra Akkaya’dan annesiyle ilgili itiraf: 20 yaşından beri…

Ev karantinası günlerini annesiyle birlikte geçirmeyi tercih eden oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından annesiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. 20 yaşından beri ilk kez annesiyle bu kadar uzun zaman geçirdiğini söyleyen Akkaya şunları yazdı:

“Benim güzel annem yine giyindi süslendi bu gün. Karantina ‘da niyetli olmak ya da minicik evinde torun tombalak ağırlamak onun için mesele değil hatta keyif. Bir süredir karantinada evi kiminle paylaştığının asla tesadüf olmadığını düşünüyorum. Annemle 20 yaşımdan beri bu kadar uzun zaman geçirmemiştim hatta Can hiç bu kadar bir arada olmamıştı. Birbirimizden ne çok şey öğrendik bu süreçte. Mesela İngiltere'den annemi getirmek için döndüğümü düşünüyordum başta, şimdi anlıyorum ki annem beni getirmiş.

Tam doğru zamanda yanıma gelmiş son uçağa bizi atmış getirmiş ve kanatlarının altına almış bu süreçte. Evlatlarına yemek yapmanın, ortalığı muntazam (onun deyimiyle) tutmanın, her gün bir amaçla uyanmanın, şer gibi görünen durumda hayır aramanın, her şeyin ve önce kendinin kıymetini bilmenin, asla yiyecek atmamanın ve en yakınından en uzağına sonsuz sevgi hissetmenin ne demek olduğunu uygulamalı öğretti bize.

Her kiminle baş başa kaldıysan bu kendin bile olabilirsin,öğretecek bir şeyi var belli ki eğer buradan alacağımızı alıp çıkarsak büyük şükranla anacağız bu günleri aksi taktirde hayatımızın yaşanmamış günleri olacak…”