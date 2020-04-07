Esra Akkaya’nın Bodrum tepkisi

Esra Akkaya, yıllar önce evlat edindiği oğlu ve annesiyle birlikte Londra’ya yerleşmişti. Esra Akkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle son uçakla Türkiye’ye dönüş yapmıştı. Şimdilerde İstanbul'da ailesiyle karantinada olan Esra Akkaya, sosyal medya hesabından Bodrum'da yaşayanların başka şehirlerden gelenlere tepki göstermesini eleştirdi.

“TEK EVİM BODRUM’DA”

Oyuncu tek evinin Bodrum'da olduğunu söyledi ve ekledi: “Bodrum'un İstanbullulara karşı bir tür nefret söylemini üzülerek takip ediyorum. Benim tek evim Bodrum'da ama şu an İstanbul'da annemle kalıyorum. Fakat şunu anlamıyorum. Bodrum'un imar planına sadık kalmayıp, bunca evin yapılmaması gerektiği şimdi mi aklınıza geldi? Bundan 4 yıl önce Bodrum'a taşındım. Bodrum'un bozuluşu, gidişatı ilerledi gözümüzün önünde. Kim gelsin, kim gitsin değil; kimin kıymet bildiği önemli. Şu an ‘gelmesinler' diyenlerde Halikarnas Balıkçısı'nın torunları değiller. Koca koca binalara neden göz yumdunuz?”