Esra Balamir geçirdiği estetik operasyonlardan sonra bambaşka biri oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Özel hayatında, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarıyla magazin gündeminde kendisine yer bulan Esra Balamir, katıldığı programda bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Esra Balamir'in şimdiye kadar geçirdiği en dikkat çeken estetik ameliyatsa, burnundan geçirmiş olduğu olsa gerek.



Ameliyatından fotoğraf da paylaşan Esra Balamir’in burnu, geçirdiği operasyonlar sonucunda bambaşka bir hale geldi. Esra Balamir, bu operasyonlardan sonra bir dizi ameliyattan daha geçmek zorunda kaldı. Ancak görünen o ki Balamir bu ameliyatlardan pek de memnun kalmamış. Şarkıcı ve oyuncu katıldığı magazin programında kalkık burnu ve şişkin yanaklarıyla bir hayli farklı görünüyordu.