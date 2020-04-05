Esra Balamir’in corona virüsü testinin sonucu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma corona virüsü testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif" açıklamasını yapan Esra Balamir'in test sonucu belli oldu.

Türkiye’de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Geçen günlerde aynı evde yaşadığı erkek arkadaşının koronavirüs taşıdığı ortaya çıkan Esra Balamir, kendisine de test yaptırmış ve “Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum” demişti.

POZİTİF ÇIKTI!

Evde test sonuçlarını bekleyen Esra Balamir’den üzücü haber geldi. Balamir’in test sonuçları pozitif çıktı. Snob Magazin’e konuşan ve tedavisinin evinde devam ettiğini söyleyen Balamir, “Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar” dedi.