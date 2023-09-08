Esra Bilgiç de Venedik Film Festivali’nde şekilden şekle girdi

Oyuncu Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi Venedik Film Festivali'nde poz verirken şekilden şekle girdi.

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Bu yıl 80.’si düzenlenen Venedik Film Festivali için Venedik’e birçok ünlü Türk oyuncu gitti. Bu oyuncular arasında Atatürk isimli filmde Madame Corinne karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan oyuncu Esra Bilgiç de yer alıyor.

Bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ne katılan Bilgiç, kırmızı halıda poz verirken saniyeler içinde pozdan poza girdi.

“BU HAREKETLERİ KİM GÖSTERDİ”

Oyuncunun görüntüsü kısa sürede sosyal medya yayılırken kullanıcılar da “Bu hareketleri kim gösterdi”, “Çok da güzel kadın, ne gerek var”, “Melis Sezen gibi”, “Kasmasa daha iyi” yorumunu yaptı.

Geçen gün de Melis Sezen festivalde poz verirken şekilden şekle girmiş ve görüntüsüyle çok konuşulmuştu.

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