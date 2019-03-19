Esra Bilgiç: Estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok

Bilgiç, 10 yıl önceki fotoğrafını paylaşıp, “20 dakika önce Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük. “Halime Sultan’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı” Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaş modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem. Sanırım Kurban Bayramı, kuzenlerimle birlikteyiz.

“ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİM”

4 sene sonra Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birini; Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. 21 yaşında dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi ile karşınıza çıktım. 4 sene, 116 bölüm emek verdim. Sonrasında 6 bölümlük bir dizi çektim. Maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi Londra’da eğitim alıyorum. Okuyorum, çalışıyorum, öğreniyorum. Ömrümün sonuna kadar da bunu devam ettireceğim. Sormak istediğim: Hayal kırıklığınız nedir? Tek hedefi iyi bir oyuncu olmak olan genç bir kadınım. Allah’ıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum” notuyla paylaştı.