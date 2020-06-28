Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında doğdu. Ankara Bilkent Üniversitesi mezunu olan Esra Bilgiç’in, oyunculuk kariyerinin başlangıcı Diriliş Ertuğrul dizisi ile oldu. Peki Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında?

Ramo dizisinin sevilen oyuncularından Esra Bilgiç, son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alıyor. İşte Esra Bilgiç hakkında merak edilenler…

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek’in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç'in rol aldığı diziler:

Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017

Ramo -2019