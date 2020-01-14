Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşındadır?

Esra Bilgiç, Ramo dizisi ile ekrana geri döndü. Son olarak Tolgahan Sayışman ile birlikte Bir Umut Yeter dizisinde yer alan ancak dizinin reytinglerde başarısız olması sonucu hayal kırıklığı yaşayan Esra Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. İşte Esra Bilgiç hakkında merak edilenler...

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında doğdu. Ankaralıdır. Ankara Bilkent Üniversitesi mezunu olan Bilgiç’in, oyunculuk kariyerinin başlangıcı da Diriliş Ertuğrul dizisi ile olmuştur. Şimdi, Esra Bilgiç’i daha yakından tanıyalım…

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. 23 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç’in rol aldığı diziler:

Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017