Esra Bilgiç’in iç çamaşırı reklamı olay oldu

Oyuncu Esra Bilgiç bir markanın iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti. Tanıttığı koleksiyonda sadece sutyen olmasına rağmen üzerine ceket ve altına pantolon giymesiyle sosyal medyada eleştirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son olarak rol aldığı ‘Adanış: Kutsal Kavga’ filmiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Esra Bilgiç, bir markanın iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti.

İki farklı sutyen tanıtımını yapan Bilgiç’in üzerine ceket ve altına pantolon giymesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

“CEKET REKLAMI GİBİ OLMUŞ”

Sosyal medya kullanıcıları, Bilgiç’in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

NE KADAR KAZANDI?

Esra Bilgiç’in bu reklamdan 650 bin lira kazandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Lerzan Mutlu tazminat davasını kazandı