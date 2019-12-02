Esra Dermancıoğlu açıkladı; Televizyonda oyuncu olmak nedir?

Dizide oynadığı süre zarfında Beren Saat ile yakın arkadaş olan ve onunla birlikte keyifli vakit geçiren Esra Dermancıoğlu son olarak Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide boy gösterdi. Sosyal medya hesabından renkli ve esprili paylaşımlara imza atan Dermancıoğlu, yaptığ son paylaşımla adeta oyunculuk dersi verdi. Televizyonda oyuncu olmanın nasıl bir şey olduğunu çektiği videoda anlatan Esra Dermancıoğlu paylaşımına; “Dizi oyuncusu olmak bunu gerektirir… Dizi oyuncusunun hızlısı, çeviği, adaletlisi ve iyi oyun paslayanı makbuldür…. Buda benim dizi oyunculuğu manifestom. Yeni başlayanlara küpe olsun” notunu düştü.