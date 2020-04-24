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Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz
Esra Dermancıoğlu: Aklım durdu ne kadar benziyoruz
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini şimdilerde corona viürüsü üzerine yaptığı çalışmalarla gündemde olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya benzetti.
Magazin 24 Nisan 2020 - 08:48

Ev karantinası günlerinde çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin moralini yükselten oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya hesabını son derece yoğun bir şekilde kullanıyor.

Özellikle çektiği dans videoları ile beğeni toplayan Dermancıoğlu bu defa ilginç bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çektiği bir selfienin yanına Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın fotoğrafını koyan Dermancıoğlu bunun altına da:

“Ben Ercüment Ovali'yi corona ile tanıdım… aklım durdu ne kadar benziyoruz…sanki aşıyı ben bulmuşum gibi hissediyorum o derece yani” notunu düştü.

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