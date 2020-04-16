Esra Dermancıoğlu ‘Bıyıklarım çıkmış, baba oldum galiba’ dedi

Yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, dün akşam Instagram’ın hikaye bölümünde paylaştığı video ile güldürdü. 17 yaşındaki kızını nasıl yetiştirdiğini anlattığı sırada bıyıklarının çıktığını farkeden ve kamerayı dudak üstüne yakınlaştıran Dermancıoğlu “Benim bıyıklarım mı çıkmış, anneliği anlatacağıma babalığı mı konuşacağım acaba? Baba oldum galiba bir kapatıp bakacağım, baba mıyım ya ben?” diyerek güldürdü… Ünlü oyuncu daha önce de takma bıyık takmış halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı…