Esra Dermancıoğlu, Emine Bulut hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına gönderme yaptı
Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un hikayesi yaklaşık iki gündür Türkiye gündeminin en önemli maddesi… Kadına yönelik şiddetin herkesin gözü önünde tırmanması sonrasına gelinen nokta son derece korkutucu olurken özellikle sosyal medya bu konuda yapılmış yüzlerce paylaşımla doldu taştı.
ESRA DERMANCIOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİ
Bu tarz vahşet haberleri sonrasında konuyla ilgili çok sayıda paylaşımın yapılması her ne kadar gündem belirlemek adına iyi bir şey gibi görünse de yaşanan trajedilere verilen tepkilerin sadece sanal dünyada kalması da bir başka eleştiri konusu. Oyuncu Esra Dermancıoğlu da insanların bu konudaki kayıtsızlığını şu sözlerle eleştirdi: