Esra Dermancıoğlu, Emine Bulut hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına gönderme yaptı

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı diziyle milyonlar tarafından tanınan bir isim haline gelen Esra Dermancoğlu sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un hikayesi yaklaşık iki gündür Türkiye gündeminin en önemli maddesi… Kadına yönelik şiddetin herkesin gözü önünde tırmanması sonrasına gelinen nokta son derece korkutucu olurken özellikle sosyal medya bu konuda yapılmış yüzlerce paylaşımla doldu taştı.

ESRA DERMANCIOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİ

Bu tarz vahşet haberleri sonrasında konuyla ilgili çok sayıda paylaşımın yapılması her ne kadar gündem belirlemek adına iyi bir şey gibi görünse de yaşanan trajedilere verilen tepkilerin sadece sanal dünyada kalması da bir başka eleştiri konusu. Oyuncu Esra Dermancıoğlu da insanların bu konudaki kayıtsızlığını şu sözlerle eleştirdi: