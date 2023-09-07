Esra Dermancıoğlu estetik yaptıranlarla böyle dalga geçti
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun estetik yaptıranları ti'ye aldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından bu kez estetik yaptıranları ti’ye aldı.
Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirtti.
“BEDAVAYA ESTETİK YAPTI”
Çorapla yüzünü gerdirerek video çeken oyuncu, o anları Instagram hesabından “Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu” notuyla paylaştı.
Dermancıoğlu’nun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Usta oyuncu Filiz Akın paylaşıma “Ne alem kadınsın Esracığım”” yorumunu yaparken Begüm Öner, Dolunay Soysert, Demet Evgar ve Seda Sedan da kahkaha emojisi koydu.