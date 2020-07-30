Esra Dermancıoğlu: Gelin ve damadı korkuttuğum bir an

Esra Dermancıoğlu: Gelin ve damadı korkuttuğum bir an

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Songül Öden paylaşımıyla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Yakın arkadaşı Songül Öden’in iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturduğu gün Arzum Onan’la birlikte onun nikah şahitliğini yapan Esra Dermancıoğlu nikah defterine imza atarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öden’in ricasını kırmayarak onun bu özel gününe eşlik eden ve nikah şahitliğini üstlenen Dermancıoğlu, paylaştığı kareye şu notu düştü:

“İmza atarken yüzümü deftere yapıştırarak gelin ve damadı korkuttuğum bir an”