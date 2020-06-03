Esra Dermancıoğlu kızı Refia’nın yeni yaşını kutladı

Karantina günlerinde paylaştığı dans videolarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu Esra Dermancıoğlu kızı Refia’nın doğum gününü çok özel satırlarla kutladı.

Son zamanlarda kızıyla birlikte göründüğü kareleri hesabından daha fazla kullanmaya başlayan Dermancıoğlu üzerine titrediği kızının yeni yaşıyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Refiam benim, 2 haziran 2003'te geldi hayatımıza canım memom ve benim hayatıma… Refoş bizim şansımız seninle ruhdaş olmamız. Hayatımın sonuna kadar sınırlarımı aşmadan, sana hep söylediğim gibi o ipek ruhunu koruyacağım. İyi ki birbirimizi bulmuşuz”