Esra Dermancıoğlu: “Senin evde kocan var ben ne yapayım?”
Sosyal medya hesabından canlı yayın açan oyuncu Esra Dermancıoğlu, karantina günlerinde evinde sıkıldığını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
“KEŞKE AYRILMASAYDIM”
‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinde hayat verdiği ‘Mukaddes yenge’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, bir arkadaşıyla canlı yayında dertleşirken, “Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Arkadaşını ve takipçilerini yaptığı esprilerle güldüren Dermancıoğlu, evinden market alışverişi için dahi çıkmadığını söyledi.