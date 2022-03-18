Esra Dermancıoğlu’ndan 53 yaş pozu

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.

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Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından 53. yaşına özel fotoğraflarını yayınladı.

Dermancıoğlu, arkadaşı Bige Yalın’ın çektiği fotoğrafları şu notla paylaştı:

“Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Çok eski dostum Bige… Yeteneklim benim! Ya bir de… Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm değil :)”

Oyuncunun pozlarını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.



“BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI SORUN DEĞİL”

Geçen aylarda konuk olduğu bir programda eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Esra Dermancıoğlu, şunları söylemişti:

“Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. ‘Sen beni aldatıyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış…”

“Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir.”

Dermancıoğlu’nun bu evliliğinden, Refia (19) adında bir kızı var.

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