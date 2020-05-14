Esra Dermancıoğlu’ndan ‘Aile dramı’ paylaşımı

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Alzheimer hastası olan babası ile sevgilisini tanıştırma hikayesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile esprili bir dille anlattı.

Esra Dermancıoğlu, corona virüsü salgını sürecinde de sosyal medya hesabında takipçilerinin yüzünü gülümseten paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Dermancıoğlu, başından geçen bir anısını takipçileriyle “Aile dramı” notuyla paylaştı.

“ÇOK TUHAF BİR HASTALIK”

Dermancıoğlu tirajı komik hikayesini şu sözlerle anlattı, “Annem ve baba çok yakın bir zamanda Alzheimer oldu. Demans değil ama ikisi de Alzheimer. Bir süre sonra annem vefat etti, babam hayattaydı. Benim de bir sevgilim vardı. Bir gün sevgilimi babamla tanıştırmaya götürdüm. Evde oturuyoruz, erkek arkadaşıma ‘ne yapıyorsun?’ diye soruyor. Üç dakika geçiyor, aynı soru. Konuşma bir yere gitmeyince, ‘kalkalım’ dedim. Kapıya geldik, Beni yanağımdan öptü. Sevgilime hav hav yaptı, havladı. Sevgilim ‘çok memnun oldum efendim’ dedi, önden korka korka gitti. İçinde ‘herhalde bunlar ailece kafayı yemişler’ demiştir. Çok tuhaf bir hastalık”

