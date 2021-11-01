Esra Dermancıoğlu’ndan ‘Zayıfla’ baskılarına fotoğraflı yanıt

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, takipçilerinin "Zayıfla" baskısına göbeği açık fotoğafıyla yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından gelen “Zayıfla” basıklarına kayıtsız kalmadı.

52 yaşındaki oyuncu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü:

“Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere… Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!”

“BİR ERKEĞİN BENİ ALDATMASI SORUN DEĞİL”

Geçen aylarda konuk olduğu bir programda eski eşi tarafından aldatıldığını söyleyen Esra Dermancıoğlu, şunları söylemişti:

“Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. ‘Sen beni aldatıyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış…”

“Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir.”

Dermancıoğlu’nun bu evliliğinden, Refia (19) adında bir kızını bulunuyor.

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