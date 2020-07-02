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Esra Dermancıoğlu’nun soğuk suyla imtihanı
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri güldürdü.
Magazin 2 Temmuz 2020 - 08:51

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen 51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini güldürmeyi başardı.

BAŞTAN AŞAĞI ISLANDI

Instagram hesabında 407 bin takipçisi olan Esra Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu “Yaşamak için doğduk” notuyla takipçileriyle paylaştı. Hem kıyafeti hem de figürleri ile oldukça eğlendiği görülen oyuncunun, videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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