Esra Erol bugün yayınlanacak mı? İşte ATV’nin yayın akışı

Korona virüsü sebebiyle dünya ve Türkiye televizyonlarında yayınlanan birçok dizi ve programın çekimleri aksarken, ATV'deki Esra Erol'da programının akıbeti de merak edilir oldu. ATV'nin bugünkü yayın akışında gözüken Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanmamıştı.
ESRA EROL'UN PROGRAMI BUGÜN YAYINLANACAK MI?
Esra Erol'da programı ATV'nin yayın akışında normal saati olan 16:20'de yayınlanacak gözüküyor. Ancak programın yani bölüm olacağı bilgisi bulunmuyor. Programın yeni bölüm olup olmadığı yayın saatinde belli olacak.
ESRA EROL'DA 16:20'DE ATV EKRANLARINDA pic.twitter.com/RZE4NV6ltg
— Esra Erol’da (@esraerolda_atv) April 6, 2020
ATV'NİN YAYIN AKIŞI ŞÖYLE
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Son Durak