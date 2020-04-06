Esra Erol bugün yayınlanacak mı? İşte ATV’nin yayın akışı

Corona virüsü nedeniyle birçok dizi ve TV programı yayına ara verdi. Televizyonlarda yayınlanan gündüz kuşağı programlarının en sevilenlerinden biri olan, Esra Erol’da programının da bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabı ve atv'nin 6 Nisan 2020 tarihli yayın akışı...

Korona virüsü sebebiyle dünya ve Türkiye televizyonlarında yayınlanan birçok dizi ve programın çekimleri aksarken, ATV'deki Esra Erol'da programının akıbeti de merak edilir oldu. ATV'nin bugünkü yayın akışında gözüken Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanmamıştı.

ESRA EROL'UN PROGRAMI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Esra Erol'da programı ATV'nin yayın akışında normal saati olan 16:20'de yayınlanacak gözüküyor. Ancak programın yani bölüm olacağı bilgisi bulunmuyor. Programın yeni bölüm olup olmadığı yayın saatinde belli olacak.

ATV'NİN YAYIN AKIŞI ŞÖYLE

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Son Durak