Esra Erol, eşi Ali Özbir’e yanıt verdi

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İş adamı Ali Özbir, geçtiğimiz hafta 2010 yılında evlendiği Esra Erol’a bir gönderme yapmış ve 2015 yılında doğan oğlu Ömer’le poz vererek altına da “İki oğlum da bana benzedi Maşallah… Üzülme büyüyünce sana benzerler Esra Erol” diye yazmıştı. Eşinin fotoğraflı göndermesine Esra Erol’un yanıtı gecikmedi. Kucağına Ömer’i alan Erol eşi Ali Özbir’in esprili göndermesine, “Senin gözler bozuldu sanırım Ali Özbir, bir bana bak bir Ömer’e, aynıyız beya!” şeklinde bir cevap verdi.



