Esra Erol itiraf etti: Stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum

Kendi adını taşıyan programıyla gündeme gelen Esra Erol, katıldığı bir canlı yayında özel hayatına ve iş temposuna dair açıklamalarda bulundu. Erol'un programıyla ilgili itirafı da dikkat çekti.

YouTube'ta canlı yayınlanan magazin programı ‘Magazin Noteri’ne bu hafta televizyon programı sunucusu Esra Erol katıldı. Erol, kendisine yöneltilen “Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?” sorusuna “Edemiyorum aslında” diye cevap verdi ve şaşırtan samimi açıklamalarına şu sözlerle devam etti. “Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşça kalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum dedi.

“BEBEĞİMİ KAYBETMEK DÖNÜM NOKTAM OLDU”

9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı. Ve konuşmasına şöyle devam etti: “Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor.”

ESRA EROL'U DUYGULANDIRAN SORU: ÇOK YORGUNUM

Programın sunucularından İlkay Buharalı'nın “20 yıl önceki Esra Erol ile karşılaşsan ona ne söylersin” sorusuna Erol; “Bu çok duygusal bir soru” dedi ve gözleri dolarak soruya şöyle cevap verdi: “Kendini korudun, korumayı başardın. Kendini kaybetmedin, tebrik ederim der bugünkü halim genç halime. Genç halim ise bana bakıp; ‘seni çok yorgun görüyorum' der.”

KARANTİNA GÜNLERİNDE RESME MERAK SALDI

Esra Erol resim yapmaya başladığını da katıldığ programda açıkladı. Erol; “Evde kendim ufak ufak resim çalışmaları yapıyorum, bu korona günlerinde çıktı. Akrilik boyalar ile dökme sanatı gibi bir şeyler yapıyorum kendimce” dedi.