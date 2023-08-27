Esra Erol’dan Bergüzar Korel’e doğum günü sürprizi

Sunucu Esra Erol, yakın dostu, oyuncu Bergüzar Korel'e doğum günü süprizi yaptı. Erol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Esra Erol, Bergüzar Korel ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak Korel’in yeni yaşını kutladı.

Erol paylaşımına “Canım Bergüz’üm. Seninle her şeyi çok seviyorum. İyi ki doğdun kardeşim. Sağlıkla, huzurla nice yaşlara. Hayatın en her anında dostluğun liman” notunu düştü.

Esra Erol bir sonraki paylaşımında da ‘Düğüm’ dizisinde rol alan Bergüzar Korel’e karavanda yaptığı sürprizi yayınladı.

Yeni dizisi ‘Düğüm’ için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel’i sosyal medya kullanıcıları Esra Erol’a benzetmişti.