Esra Erol’dan corona virüsü taşıyan konukla ilgili ilk açıklama

Programına konuk olan kişinin corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından canlı yayında şoke olan Esra Erol, o anlarla ilgili, "Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara 'hayır corona virüslü tandığım yok' diyor. Yayına çıktığında ben sadece coronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok program yayınını durdurdu, ancak Esra Erol yayınlarına devam etti. Erol’un geçtiğimiz günlerde konuk aldığı bir kadının corona virüsüne yakalandığını açıklaması ise stüdyoda şok etkisi yarattı.

YouTube’da yayınlanan bir programa katılan Erol, konuyla ilgili ilk kez konuştu ve şunları söyledi:

“Benim yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar… Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda…

Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara ‘hayır koronavirüslü tandığım yok’ diyor. Yayına çıktığında ben sadece koronayımı duydum. Ben zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti; Allah’ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı.

‘O ANKİ BAKIŞIMA ÇOK GÜLDÜM’

Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız. Ben çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani…”

Erol, programının ise Haziran’ın 3. haftasında final yapacağını açıkladı.