Esra Eron kimdir? Güzel sunucu kaç yaşında? Aslen nereli? İşte güzel sunucu hakkında merak edilenler…

Sunucu, manken ve oyuncu Esra Eron kimdir? Güzel sunucu kaç yaşında? Aslen nereli? Bir dönem Kiralık Aşk dizisinde de rol alan ve şu anda 'Gel Konuşalım' programına dahil olan sunucu hakkında merak edilenler haberimizde...

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Sunucu Esra Eron’un hayatı merak konusu oldu. Gel Konuşalım programına sunucu olarak dahil olan Eron sunuculuk, modellik ve oyunculuk yaptı. Peki Esra Eron kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ESRA ERON KİMDİR?

Sunucu, manken ve oyuncu Esra Eron, 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2002 Miss Turkey Güzellik yarışmasında üçüncü olan Esra Eron, aynı yıl içinde Miss Europe yarışmasında da üçüncü oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık’tan 2013 yılında boşandı.

Kiralık Aşk (Feryal Tümen), Hırsız Var! (Begüm) ve Çatıdaki Kız gibi ekran projelerinde yer alan Esra Eron, Türkçe yanı sıra İngilizce ve Fransızca da bilmektedir. Magazin programlarının sunuculuğunu yapan Esra Eron, 2018 yılında gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım ekibine dahil oldu.

Eron, 1.78 boyunda ve 56 kilo. 89-61-93 ölçülerine sahiptir.