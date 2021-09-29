Esra Ersoy hakkında cinsel taciz soruşturması

'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medyadan müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

M.Y., Ersoy’un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu.

Yapılan incelemede Ersoy’un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.

İFADESİ ALINDI

Hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘cinsel taciz’ ve ‘kişinin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy’un talimatla Bodrum’da ifadesi alındı.

İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Ersoy’un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikayetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)