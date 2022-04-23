Esra Ersoy’un avukatından takipsizlik kararına itiraz

13 yaşındaki D.S.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse çarptırılan 'Ciciş kardeşler'den Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok, D.S.B. hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

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Bodrum’da ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ‘Ciciş kardeşler’den Esra Ersoy, 22 Mart’ta cezaevine gönderildi.

Esra Ersoy’un avukatı Merve Uçanok ise Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 yaşındaki D.S.B. hakkında takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti. Avukat Uçanok, asıl mağdurun müvekkili Esra Ersoy olduğunu öne sürerek, Ersoy’un olaydan sonra D.S.B. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulunduğunu hatırlattı.

Başsavcılığın bu şikayete ilişkin 1 Eylül 2021’de takipsizlik kararı verdiğini, kararın Ersoy’a tebliğ edilmediği hatırlatılan dilekçede, Ersoy’un bu nedenle takipsizlik kararına itiraz yapamadığı vurgulandı.

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ersoy’un hapis cezasına çarptırılmasının ardından Merve Uçanok’un vekalet aldığı belirtilen dilekçede, D.S.B. hakkında yürütülen soruşturmayla Esra Ersoy’un ceza aldığı kovuşturma dosyasının doğrudan birbirini ilgilendirmekte olduğu savunuldu.

“UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYDİ”

Başsavcılığın takipsizlik gerekçesi olarak Esra Ersoy’un ilk başta D.S.B.’den şikayetçi olmamasını gösterdiği anlatılan dilekçede, Ersoy’un olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ve yorgun bir halde olduğu kaydedildi.

Ersoy’un sonrasında otelde bulunan kardeşi Ceyda Ersoy’un yanına giderek olayı kardeşine anlattığı belirtilen dilekçede, anlatım sırasında otelin telefonunun çalındığı ve kendisi hakkında bir şikayet olduğunu söylendiği belirtildi.

Esra Ersoy’un ifadesinde D.S.B. hakkında şikayetçi olduğunu beyan ettiği öne sürülen dilekçede, savcılığın Ersoy’un olayı sıcaklığıyla anlattığı kardeşi Ceyda Ersoy’un bilgisine başvurmadan takipsizlik kararı vermesinin ciddi bir eksiklik olduğu öne sürüldü.

ADLİ MUAYENE RAPORU HATIRLATILDI

Takipsizliğe itiraz dilekçesinde D.S.B.’nin ve ailesinin savcılık, hakimlik ve mahkemedeki beyanlarının çelişkili olduğu, Esra Ersoy’un beyanlarında çelişki olmadığı ifade edildi.

Savcılığın dosya içerisindeki kamera kayıtları ile ifadeleri karşılaştırmadığı ve Ersoy’un göğüs bölgesindeki morluklar olduğuna dair adli muayene dikkate almadığı öne sürülen itiraz dilekçesinde, savcılığın eksik değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Esra Ersoy’un oda oda gezerek şarj cihazı aradığı ve D.S.B.’nin bulunduğu dairede 1 saat kaldığının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtilen itiraz dilekçesinde, Ersoy’un D.S.B.’nin anlatımlarından 3 katı süre dairede kaldığı öne sürüldü. Bu nedenle Ersoy’un dairede uyuduğu şeklindeki beyanını güçlendirdiği belirtilen dilekçede, Ersoy’un cinsel davranışlara maruz kaldığı savunuldu.

Olayda Ersoy’un elbisesinin yırtıldığı ve adli muayenesinde vücudunda çeşitli ekimoza rastlandığı vurgulanan dilekçede, söz konusu raporların Ersoy’un anlatımlarıyla bire bir örtüştüğü belirtildi.

Kamera kayıtlarının incelenmediği öne sürülen dilekçede, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın D.S.B hakkında verdiği takipsizlik kararının kaldırılması talep edildi. (DHA)