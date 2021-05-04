Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya boşandı

Yaşamının büyük kısmını Londra’da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkkaya 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu.
Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen Güvenkaya çifti geçen günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.
VELAYET ANNEYE VERİLDİ
Beykoz Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen boşanma davasına Esra Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemenin söz verdiği avukat Sibel Engin, çiftin protokol doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini istedi.
Mahkeme çifti boşayarak 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.