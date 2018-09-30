Esra ve Binnur çiğ makarna yediler yetmedi videoya çektiler

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Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından, makarna üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken bir isim… Günün hemen her saatinde makarna yiyebileceğini söyleyen ve makarna üzerine çok sayıda video paylaşımında bulunan Dermancıoğlu bu defa yanına oyuncu Binnur Kaya’yı aldı ve yine bir makarna videosu paylaştı.

Ancak iki komik kadın bir araya gelince video da son derece ilginç ve çarpıcı oldu. Dermancıoğlu’nun ; “Binnur Kaya ile bir diyet günü… Her gün bir tabak makarna yemeği unutmayın… Az pişmiş… Ses ayarı ile oynamayın… İştahı hissedin…” notuyla paylaştığı videoda ikilinin çiğ makarna yediği görülüyor.