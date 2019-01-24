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Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı!
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı!
Ses sanatçısı Onur Akay’dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer Yeşilçam’ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Magazin 24 Ocak 2019 - 14:49

Sinema sanatçısı ve merhum sanatçı Harun Kolçak'ın babası olan usta oyuncu Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kötü haberi Onur Akay, duyurdu. Akay, “Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa’da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde yatarak tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeni ile zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçımızın Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor. Ayrıca Kolçak, 28 Ocak'da 92 yaşına giriyor ve değerli sanatçımıza moral olması nedeni ile dostları doğum gününü 1 hafta önceden kutladı. Gemlik'te yaşayan usta oyuncumuz, çok halsiz olsa da dostlarını kırmadı ve pastasının mumlarını söndürdü. Kendisine acil şifalar diler, doğum gününü kutlar ve nice sağlıklı yaşlar dilerim” ifadelerini kullanarak Kolçak'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınladı.
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Son güncelleme: 15:48 - 24.01.2019
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